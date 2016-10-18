Красногорск, 18 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Военное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о незаконном приобретении 20 Га земель Минобороны в Красногорском районе Московской области в 2006—2009 годах. Надзор за расследованием военные следователи попросили взять на себя генпрокурора Юрия Чайку, пишет газета «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Земли

По данным следствия, сейчас на землях лесных угодий, незаконно приобретенных в Красногорском районе «неустановленными лицами», подделавшими документы, были возведены коттеджи СНТ «Усадьба», владельцы которых уже зарегистрировали на них право собственности. 14 октября по данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках статьи о мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечается, что членами СНТ, получившими почти 20 соток земли каждый, стали 95 человек, некоторые из которых, предположительно, являются сотрудниками Главной военной прокуратуры. Ущерб государству от хищения составил 400 млн руб. В деле также фигурирует незаконная вырубка леса, ущерб от которой составил еще 35 млн руб.

Тем не менее, расследование может быть прекращено, так как в рамках предыдущего расследования, проходившего весной, Генпрокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. Источник газеты в ГВП, в свою очередь, заявил, что земли в СНТ несколько бывших прокуроров получили законно от местной администрации, а лес вообще не вырубался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2013 года Главная военная прокуратура уже проводила проверку факта незаконной реализации 140 гектаров лесных угодий в районе поселка Нахабино Красногорского района. Лесной массив, который раньше был полигоном, Минобороны должно было вернуть Рослесхозу. Однако земли были проданы по ценам ниже рыночных двум компаниям с минимальным уставным капиталом.