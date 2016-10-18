Вашингтон, 18 октября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Пентагон не исключает возможности сменить стратегию в Сирии из-за установки российских ПВО. Такую информацию сообщили источники в американском оборонном ведомстве, пишет The Washington Post.

Vitaly V. Kuzmin С-300

Отмечается, что, по мнению американских военных, установка новых систем ПВО (речь идёт о зенитно-ракетных комплексах С-300 и С-400) повышает вероятность войны. Изменение стратегии означает, что вместо полётов ВВС США будет сделан упор на поставки вооружений курдам, а также так называемой умеренной оппозиции в Алеппо.

Этот вопрос, однако, будет обсуждаться позже. Первоочередными являются темы операции по освобождению от террористов города Мосула (Ирак) и Ракки (Сирия).

Издание подчёркивает, что один из источников в американском оборонном ведомстве считает, что дислокация в Сирии российских систем С-300 и С-400 не внесла больших изменений. Ситация с безопасностью в воздухе осталась практически на том же уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что командование российских вооружённых сил приняло решение разместить в Сирии ЗРК С-300 после утечки данных о намерении США нанести массированный ракетный удар по военным объектам сирийских правительственных сил.