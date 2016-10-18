Томск, 18 октября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Томске создан опытно-промышленный образец первого в стране 3D-принтера, позволяющего печатать изделия из монолитной керамики. Устройство собрали специалисты Научно-исследовательского института прикладной математики и механики (НИИ ПММ) ТГУ и инженеры томского предприятия «ИнТех-М», сообщает 18 октября пресс-служба ТГУ.

Creative Tools 3-D принтер

Ученые планируют запустить производство таких принтеров. Первым заказчиком выступит АО «Климов» из Санкт-Петербурга, которому необходимы элементов деталей газотурбинных вертолетных двигателей.

Как пояснил старший научный сотрудник ТГУ Владимир Промахов, принтер RoCust X600 сможет изготавливать элементы из керамики быстрее, дешевле и точнее, чем позволяет распространенный метод литья под давлением.

Также в перспективе на принтере можно будет получить изделия с очень малыми диаметром отверстий и толщиной стенок, которые востребованы в микроэлектронике. Кроме того, устройство способно выпускать не только керамические изделия, но и детали из различных видов пластика.