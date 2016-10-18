Москва, 18 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Банки ВТБ 24 и Сбербанк объявили о снижении ставок по ипотечным программам, говорится в сообщениях кредитных организаций.

ooobober.ru Ипотека

ВТБ 24 снизит ставки до конца текущей недели по всем ипотечным программам в среднем на 0,5 процентных пункта. «Самая низкая ставка сохранится в рамках программы с господдержкой, по которой сейчас выдается каждый второй кредит», — говорится в комментарии старшего вице — президента банка Андрея Осипова.

Новый диапазон процентных ставок «Сбербанка» по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» также уменьшится на 0,5 процентных пункта и составит 12−13,5% годовых в рублях. Ставка по «Ипотеке с господдержкой» составит 11,4% годовых, она снижена с 11,9% годовых.

Напомним, накануне Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снизило ставки по программам на ипотечное жилищное кредитование на 0,25 процентного пункта.

Теперь ставки по «Ипотеке с государственной поддержкой» составляют 10,75−11,25% в зависимости от величины первоначального взноса.