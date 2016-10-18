Туринск, Свердловская область, 18 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Свердловской области муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» города Туринска задолжало сотрудникам заработную плату за август и сентябрь текущего года в размере свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без денег

Нарушения трудового законодательства были выявлены в результате прокурорской проверки. На данный момент руководство МУПа уже погасило задолженность за август перед 108 сотрудниками в размере 1,1 млн рублей. Также вынесено представление, с требованием немедленно погасить сентябрьскую задолженность в размере 1,3 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области это далеко не единичный случай задержки и невыплаты заработной платы.

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Так, 13 октября стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководства бытового комбината в Североуральске. Задолженность по зарплате перед 50 сотрудниками за несколько месяцев составила более 1,1 млн рублей.

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Существуют проблемы и в региональном центре. По предварительным данным, руководство строительной компании задолжало работникам, в основном это граждане среднеазиатских республик, выплаты на общую сумму в несколько миллионов рублей. На данный момент прокуратура Свердловской области проводит проверку

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А в городе Карпинске за четырёхмиллионный долг по зарплате сотрудникам отправился под суд бывший директор предприятия.

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Потерпевшими признаны 160 работников, которые не получали положенные выплаты в течение трёх месяцев.

Также известны случаи, когда из-за невыплаты зарплаты сотрудники предприятия идут на крайние меры.

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Так, сотрудники «Верхнесинячихинского металлургического завода» (ВСМЗ) из-за невыплаты заработной платы объявили в августе голодовку. Всего в голодовке приняло участие 30 рабочих. Ситуацию с задолженностью удалось урегулировать к концу августа, и голодовка была прекращена. Произошло это после вмешательства прокуратуры. Также, по факту невыплаты зарплаты следственными органами было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Свердловскстат, за год объём просроченной задолженности по зарплате возрос в 16,3 раза. 245 работников ждут в общей сложности порядка 9,4 млн рублей. Отметим, это лишь официальная зарплата. При этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, многие граждане ждут выплаты денег, проходящих неофициально, и получить их сложнее, чем официальные деньги, так как они не отражены в учёте, и здесь приходится полагаться лишь на порядочность работодателя в отношении к своим сотрудникам.