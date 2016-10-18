Воронеж, 18 октября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Воронежская область сохраняет статус региона, комфортного для ведения бизнеса. Об этом говорилось 17 октября на заседании президиума правительства Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

govvrn.ru На заседании президиума областного правительства

Заместитель губернатора — первый заместитель председателя правительства области Андрей Ревков выступил с докладом о реализации мероприятий для достижения наилучших значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Как сообщалось ранее, данный рейтинг составляет Агентство стратегических инициатив.

По итогам 2015 года Воронежская область оказалась на 23 месте, немного снизившись по отношению к показателям предыдущего года. При этом область остается в группе регионов с комфортными условиями для инвестиций.

Всего в рамках рейтинга проводилась оценка 45 показателей, ответственными по которым являются 13 исполнительных органов государственной власти области и два подразделения федеральных исполнительных органов. По 33 показателям значения регионом были сохранены на прежних позициях или изменились незначительно. Эта группа, как отмечалось в докладе, является основным резервом роста позиции области в рейтинге.

В числе мер, которые позволили ли бы региону сделать инвестиционный климат более комфортным и повысить свои позиции в рейтинге АСИ, в частности, называлось внедрение и совершенствование электронного документооборота при оформлении разрешительной документации — использование электронных сервисов значительно упростит и ускорит предоставление услуг предпринимателям.

Проблемными позициями для Воронежской области, как отмечалось в докладе, остаются эффективность процедур регистрации предприятий, эффективность процедур по подключению к электроэнергии, качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства, а также оказание консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе и ряд других.

На заседании президиума правительства региона отмечалось, что для улучшения инвестиционного климата в регионе — а значит и для улучшения позиций области в рейтинге АСИ — нужно направить усилия на организацию более активного взаимодействия с предпринимательским сообществом, создание нового информационного портала и проведение повторного самоаудита исполнительных органов власти области.

«Есть недоработки, хотя бы на уровне презентации и позиционирования области, на уровне информационной работы с бизнесом, раз не можем простым и в то же время профессиональным языком объяснить состояние дел и наши подходы в этой сфере», — заявил по итогам доклада губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Глава региона напомнил, что в рейтинге, который формируется по выполнению указа президента РФ по созданию благоприятных условий для предпринимателей Воронежская область в 2014 и 2015 годах заняла первое место.