Владивосток, 18 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Магаданская области и Чукотский автономный округ попали в число пяти регионов РФ, где лимиты по кредитным картам были увеличены за период с мая по сентябрь 2016 года. Остальным дальневосточникам по «карточным» кредитам дают всё меньшие суммы, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Alanyadk Кредитные карты

Сильнее всего доверие кредитные организации потеряли к заёмщикам Приморья, где лимит по картам снизился на 20,8% и теперь составляет в среднем 47 тысяч рублей. Жителям Амурской области банки разрешают снимать с карт чуть больше — 55,8 тысячи рублей, но за 4 месяца эта сумма была уменьшена на 19,2%. Ещё больше разрешено брать в долг с помощью карт на Сахалине и в Якутии — более 69 тысяч рублей, но и там снижение порога было тоже ощутимым и составило 12,9% и 11,1% соответственно. В Хабаровском крае лимит уменьшили на 13,3% до 50 тысяч рублей в среднем, в Еврейской автономной области — на 9,8% до 47,3 тысячи рублей, на Камчатке — на 9,4% до 73 тысяч рублей.

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При этом банки стали сильнее доверять заёмщикам с Чукотки. Мало того, что с мая по сентябрь им разрешили брать в кредит на 37,8% больше средств, так к тому же этот предел самый высокий в России и составляет почти 140 тысяч рублей. Растёт сумма для займов через кредитные карты и в Магаданской области — на 5,7% и до 79,3 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма задолженности банкам физлиц, проживающих на Дальнем Востоке, составляет 537,8 миллиарда рублей по данным Дальневосточного ГУ Банка России. Общая сумма просроченной задолженности жителей всех дальневосточных регионов достигла 35,7 миллиарда рублей. Самые большие долги по кредитам на Дальнем востоке накопили приморцы — 133,6 миллиарда рублей.

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