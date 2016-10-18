Ярославль, 18 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославле школьный учитель принес в суд два боевых патрона и заостренный штопор. Педагогу грозит уголовное дело, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Ярославской области.

Mizter_x94 Патроны

Мужчина был приглашен на судебное заседание в качестве третьего лица — по делу о краже, которую совершили две несовершеннолетние. В УФССП отмечают, что он и ранее посещал этот судебный процесс, но никаких эксцессов при этом не было. Запрещенные предметы были изъяты судебными приставами.

При этом педагог не смог внятно пояснить, откуда в его сумке оказались патроны. По его предположению, пока он был пьян, боеприпасы вполне мог положить в сумку тесть-охотник. В Ярославской службе судебных приставов корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что на заседание учитель явился трезвым.

В настоящее время мужчина задержан. Патроны изъяты и направлены на экспертизу. Учителю грозит уголовное дело за незаконное хранение и ношение боеприпасов.