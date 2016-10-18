Вильнюс, 18 октября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В Эстонии доля людей, находящихся на пороге или за чертой бедности, выросла за последние годы с 21,8% в 2008 году до 24,2% в 2015 году. Об этом ИА REGNUM сегодня, 18 октября, сообщили в Департаменте статистики Эстонии со ссылкой на данные Евростата.

ed.nl Милостыня

Отмечается, что количественно число бедных выросло с прежних 290 тысяч до 310 тысяч человек. Среди соседей Эстонии показатели бедности в 2015 году составили: в Финляндии — 16,8%, в Латвии — 30,9%, в Швеции — 16,0%. Для Литвы показатель равен 29,3%.

В целом по Евросоюзу данный показатель составляет 23,7% и количественно 118,8 млн человек (примерно треть от всего населения ЕС). Самый высокий риск бедности и социальной деградации в Болгарии (41,3%), далее следуют Румыния (37,3%) и Греция (35,7%). 15 из 28 стран-членов ЕС пережили заметное увеличение числа бедных людей: самый большой прирост отмечен в Греции — на 7,6%, на Кипре — на 5,6%, в Испании — на 4,8% и в Италии — на 3,2%.

В то же время лидером по снижению числа бедных за последние семь лет стала Польша — на 7,1%: с 30,5% в 2008 году до 23,4% в 2015 году. Далее следуют Румыния — на 6,9%, Болгария — на 3,5% и Латвия — на 3,3%.