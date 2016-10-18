Оренбург, 18 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Оренбурге двое школьников в возрасте 14 и 15 лет попали под уголовную статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц». Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелина Линькова.

goodfon.ru Подростки

В ходе расследования уголовного дела установлено, что старшеклассники около 18:00 местного времени (16:00 мск) 17 октября в лесополосе за остановкой «Клиффорд» по улице Волгоградской жестоко избили 34-летнего мужчину, который находится в реанимационном отделении городской больницы.

«Горожанина запинали до такой степени, что не представляется возможности взять у него показания. Его жизнь под угрозой», — сказала Линькова. Она назвала этот случай прецедентом, а также отметила, что подростки допрошены и признали свою вину. По их версии, девятиклассники решили выразить свое негативное отношение и проучить мужчину, поскольку их не устроил его взгляд на определенные вещи. Какие именно, не уточняется.

По данным следствия, один из ребят учится в гимназии, второй — в средней общеобразовательной школе. На учете несовершеннолетние не состояли. Все участники происшествия, по данным следствия, находились в трезвом состоянии.

«Своими действиями подростки могут сломать всю свою жизнь. Санкция ч.3 ст.111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — сказали в следственных органах.

Сейчас выяснятся образ жизни семей, в которых воспитываются мальчики. В рамках расследования в органы внутренних дел направлены выделенные материалы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности родителей, поскольку в их действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. ми 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«Кроме того, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления в учебные заведения, где обучаются дети, в связи с непринятием должных мер по формированию системы воспитания, отвечающим индивидуальным особенностям школьников. Педагогами не были своевременно выявлены признаки склонности у детей к противоправному поведению, им не оказывалась психолого-педагогическая помощь, профилактические мероприятия с ним не проводились», — сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

Добавим, на территории региона на протяжении восьми лет наблюдалось снижение подростковой преступности. Всплеск отмечен в 2015 году. В частности, увеличилось число разбойных нападений, краж, грабежей. В 2015 году к уголовной ответственности привлечено 937 подростков, что больше показателя 2014 года на 15%. Такие данные озвучили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области.

По данным УМВД по региону, рост преступности подростков или при их соучастии в 2015 году составил 32,7%; удельный вес подростковой преступности от общего числа расследованных преступлений — 6%.

По данным региональной прокуратуры, проведенная профилактическая работа способствовала снижению на 28% (с 450 до 323) в первом полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Число несовершеннолетних преступников сократилось на 21%(с 404 до 319), причем почти на 10% уменьшилось число несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения и на 18,5% — совершивших преступления в группе.

За шесть месяцев 2016 года судами области с участием государственных обвинителей осуждено 310 несовершеннолетних. В отношении 63 человек уголовные дела прекращены, причем к 34 применены принудительные меры воспитательного воздействия, 23 примирились с потерпевшими, в отношении троих применен акт амнистии, в отношении еще троих — принудительные меры медицинского характера.

Из числа осужденных большую часть составляют лица в возрасте 16−17 лет (226 человек), еще осуждено 84 подростка в возрасте 14−15 лет за совершение преступлений. В числе осужденных 212 учащихся и студентов, 9 работающих и 89 несовершеннолетних без определенных занятий.