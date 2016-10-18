Москва, 18 октября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» за период с 1 по 15 октября нарастила на 16% экспорт газа в страны дальнего зарубежья — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщи в пресс-службе компании.

gazprom.ru Экспорт газа

В абсолютном выражении прирост экспорта составил 1,1 млрд кубометров. В наибольшей степени поставки увеличены в Данию — на 230,3%, также существенно вырос экспорт в Нидерланды — на 83,8% и в Австрию — на 63,5%. Поставки газа в Великобританию выросли на 32,1%.

Для Германии прирост экспорта составил 25,7%, для Италии — 25,6%, для Греции — 18,7%. Экспорт во Францию увеличен на 9,9%.

Уточняется, что за первые девять месяцев этого года экспорт газа вырос на 9,6% — по сравнениею с аналогичным периодом 2015 года. Прирост составил 11,8 миллиардов кубометров.

Комментируя прирост экспорта газа, глава «Газпрома» Алексей Миллер пояснил, что в Европейском союзе идёт подготовка к зиме.

«Противоположная ситуация наблюдается на Украине. Отбор из подземных хранилищ на территории страны начался на 16 дней раньше, чем в 2015 году. А газа в хранилищах при этом накопили на 2,33 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Билявский сообщил, что Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) и начала отбор голубого топлива из них. Между тем, по словам Миллера, низкий уровень газа в украинских ПХГ может создать риск для бесперебойного транзита газа через Украину в европейские страны зимой.