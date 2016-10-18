Алеппо, Сирия, 18 октября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии прекратили авиаудары в районе Алеппо. Об этом, как передает НТВ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Сегодня с 10:00 утра прекращаются удары авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо», — сказал Шойгу.

При этом министр обороны РФ добавил, что к началу гуманитарной паузы, которая запланирована на 20 октября, войска Сирии будут отведены на дистанции, позволяющие членам незаконных вооруженных формирований (НВФ) беспрепятственно покинуть восточную часть Алеппо по двум коридорам. В свою очередь, для пропуска мирных жителей будут открыты еще 6 коридоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2016 г. начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской объявил, что с 20 октября в Алеппо будет действовать гуманитарная пауза.

Командование РФ предлагает лидерам НВФ и их спонсорам с 8 часов утра 20 октября беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по дороге Кастелло и в районе рынка Сук-эль-Хай.

Читайте также: Постпред России при ООН назвал условия бессрочного перемирия в Алеппо