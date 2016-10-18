Москва, 18 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро снижаются к рублю в ходе торгов 18 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 10:25 мск, российский рубль вырос на 27 копеек к доллару США до 62,84 рубля. Евро к этому времени подешевел на 23,25 копейки и составил 69,2175 рубля.

Торги по американской валюте проходили в диапазоне 62,8350 — 63 рубля, открылись они на отметке в 63 рубля. Минимум по евро составил 69,2175 рубля, максимум — 69,32 рубля, начались торги с отметки 69,3 рубля.

Биржевой курс рубля к основным валютам растет на фоне дорожающей нефти. Помимо нефтяного рынок, поддержку рублю оказывает налоговый период, а также аукционы Минфина РФ.