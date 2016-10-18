Красногорск, 18 октября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В третьем квартале 2016 года в Московской области было ликвидировано 156 очаговых навалов мусора общим объемом почти 1,2 тыс. кубометров, а также 38 несанкционированных свалок мусора, заполненных более чем 3 тыс. кубометров отходов, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья. По мнению руководителя проекта «Экологическая экспедиция» движения «Местные» Александра Трунова, которым он поделился с корреспондентом ИА REGNUM, очаговые навалы мусора чаще показывают отсутствие самосознания граждан в сфере экологии, в то время как свалки могут нанести серьезный вред здоровью людей.

Hans Мусор

«Давайте будем честны. Очаговые навалы, которые получаются от свинства граждан, не несут такой большой опасности как незаконные или работающие с нарушением свалки, потому что очаговые навалы мусора, которые делают граждане, горят редко и не выбрасывают в атмосферу канцерогены. Это вопрос сознания. Человек, который выбрасывает незаконно мусор, никогда не задумается о том, чтобы бороться за окружающую среду. Это такой показатель «дна», который есть в обществе в отношении окружающей среды», — отметил Трунов.

Собеседник агентства также подчеркнул, что решить «мусорную» проблему в области не получится с помощью «волшебной пилюли». Региону необходима системная работа по ряду аспектов.

«Что касается свалок, они опасны тем, что мусор горит и постоянно тлеет. Даже в дождь и снег происходят выбросы канцерогенов, которые разносятся на десятки километров вокруг, а они в десятки раз увеличивают возможность заболевания раком. Также вредны загрязнения почвы и вод. Понятно, что вопрос комплексный — проблему нельзя решить только повышением цен, только штрафами, только строительством полигонов. Тут не должно быть слабых звеньев», — заключил Трунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Госадмтехнадзора, с начала 2016 года в Подмосковье было выявлено 96 крупных свалок мусора и 456 очаговых навалов мусора общим объемом более 16 тысяч кубометров, большая часть из которых располагалась возле садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).