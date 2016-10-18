Москва, 18 октября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Назначение на должность председателя совета директоров РЖД Михаила Фрадкова — вопрос не решённый. Как утверждают «два человека, близких к менеджменту РЖД и Российского экспортного центра», этого назначения может и не быть, пишет газета «Ведомости».

kremlin.ru Михаил Фрадков

Издание поясняет, что, как сказал один из источников, Фрадков находится под санкциями. В связи с этим РЖД, предполагая, что держатели её еврооблигаций могут потребовать досрочного погашения, узнав о назначении Фрадкова, намерены предотвратить возможный дефолт. «У РЖД денег нет, это будет дефолт», — сказал источник.

Комментируя ситуацию с этим назначением, президент холдинга «Минченко GR консалтинг» Евгений Минченко заявил, что уже были случаи, когда рекомендованные президентом люди не занимали в итоге должности. В качестве примера Минченко привёл несостоявшееся назначение Дмитрия Козака на должность генерального прокурора. Назначен был Юрий Чайка.

«Ни тогда, ни сейчас по имиджу Путина это не ударило», — сказал Минченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Фрадков выдвинут на пост председателя совета директоров РЖД.

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10 октября стало известно, что российский вице-премьер Аркадий Дворкович, по прогнозам некоторых источников, может стать президентом ОАО РЖД. Его место может занять министр промышленности Денис Мантуров или глава «Роснефти» Игорь Сечин.