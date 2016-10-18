Вашингтон, 18 октября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Сотрудничество с известным голливудским актером Леонардо Ди Каприо (посланник мира ООН), который подозревается в причастности к громкому коррупционному скандалу, прекращено не будет. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

un.org Ди Каприо в ООН

«Насколько я понял от коллег в Департаменте общественной информации, фонд Ди Каприо сотрудничает с соответствующими органами в США, — говорит Дюжаррик. — Мы будем продолжать приветствовать его общественное служение в интересах (борьбы) с изменением климата».

Напомним, благотворительный фонд голливудского актера Леонардо Ди Каприо заподозрили в отмывании финансовых средств на общую сумму около 3 млрд долларов. Власти США обвинили артиста в том, что он якобы знаком с людьми, замешанными в хищении средств госфонда Малайзии 1MDB.