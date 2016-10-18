Вашингтон, 18 октября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Генеральный директор американской компании Visa Inc Чарльз Шарф сообщил об уходе в отставку. Его место займёт Альфред Келли — бывший президент American Express, сообщает Reuters.

Visa

Комментируя своё новое назначение, Келли, состоящий в совете директоров Visa, сообщил, что станет генеральным директором сразу после того, как его предшественник официально уйдёт — 1 декабря. «Я пришел сюда, не предполагая сделать много больших изменений», — сказал Келли.

По поводу своей отставки Шарф отметил, что у него больше нет возможности выполнять эту работ: не хватает времени для пребывания в Сан-Франциско. Сейчас для общения со своей семьёй ему требуется больше времени.