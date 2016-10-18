Ереван, 18 октября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Принципиальная позиция Еревана состоит в том, что нормализация армяно-турецких отношений должна быть без каких-либо предусловий, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова в Ереване.

minurban.am Здание МИД Армении

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принимавший участие в саммите ОДКБ в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прогресс в процессе урегулирования карабахского конфликта может стать ключевым для нормализации армяно-турецких отношений.

«По нашим ощущениям, прогресс в карабахском урегулировании будет ключевым для того, чтобы армяно-турецкие отношения нормализовались. Это жизнь. Поэтому, посмотрим, как пойдет дело, но то, что Турция может сыграть позитивную роль, обеспечивая разблокирование Нагорного Карабаха, разблокирование Армении, обеспечение нормального взаимодействия во всем регионе — экономического, логистического транспортного, инфраструктурного — это, по-моему, очень важный фактор, который мы всегда учитываем.», — сказал дипломат.

По поводу заявления Лаврова пресс-секретарь МИД Армении отметил, что не думает, что позиция России претерпела изменение. «На протяжении многих лет позиция России, выраженная на самом высоком уровне, была и остается созвучной нашей принципиальной позиции, что нормализация армяно-турецких отношений должна быть без каких-либо предварительных условий. Мы по-прежнему остаемся верны этой нашей принципиальной позиции», — заявил Балаян в эфире радио «Азатутюн».

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян считает, что Турции с ее неприкрытой односторонней позицией нет места в нагорно-карабахском переговорном процессе и ее нужно держать далеко от него. «Единственное положительное влияние, которое Анкара может иметь в вопросе нагорно-карабахского урегулирования — это открыть границу с Арменией и прекратить поощрение провокационных и деструктивных действий Азербайджана», — сказал Кочарян в интервью news.am.

Примечательно, что в период обострения российско-турецких отношений из-за сбитого Турцией российского истребителя, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя очередное высказывание президента Турции Реджепа Эрдогана по карабахскому конфликту заявил, что Анкара своими высказываниями не улучшила ситуацию, а, напротив, призывает к войне.

«Это были призывы к решению конфликта военным, силовым путём, что в корне противоречит позиции сопредседателей Минской группу ОБСЕ, в корне противоречит позиции международного сообщества. К сожалению, мы привыкли к подобным выкрутасам нынешнего турецкого руководства», — сказал Лавров в Ереване 22 апреля, отвечая на заявление Эрдогана о том, что Минская группа ОБСЕ бездействует и что Анкара полностью поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте.

Спустя три месяца после подписания армяно-турецких протоколов, 13 октября 2010 года, занимавший тогда пост премьер-министра России Владимир Путин на встрече с тогдашним премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом отметил, что Москва заинтересована в нормализации турецко-армянских отношений, однако неправильно увязывать нормализацию этих отношений с карабахской проблемой.

Как ранее писало ИА REGNUM, тезис, озувченый в Ерване Лавровым, был пущен в оборот еще в преддверии парафирования, так называемых, Цюрихских протоколов в 2011 году. Последние предусматривали нормализацию отношений между Арменией и Турцией без привязки к процессу карабахского урегулирования. Однако впоследствии, после парафирования протоколов, Анкара отказалась от договоренностей и связала возможность урегулирования с подвижками в карабахском процессе. Нормализация так и была сорвана.

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