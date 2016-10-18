Ростов-на-Дону, 18 октября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Матч третьего группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ростов» — «Атлетико», который состоится 19 октября на стадионе «Олимп-2», рассудит итальянец Даниэле Орсато. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 18 октября.

fc-rostov.ru Матч «Ростов» — ПСВ

По информации портала transfermarkt.it, ни в прошлом сезоне, ни в этом Орсата пока грубых нарушений не фиксировал, то есть не наказал красной карточкой ни одного игрока. Были удаления с поля только после двух предупреждений в виде жёлтых карточек.

Помощниками главного арбитра назначены Джанлука Карьолато и Лоренцо Манганелли. В числе дополнительных помощников рефери — Паоло Маццолени и Кармине Руссо, четвертый судья — Маттео Пассери.

Напомним, что билеты на ближайший домашний матч ростовчан начали продавать на прошлой неделе. В день старта продаж у касс «Олимпа-2» образовалась очередь из сотен болельщиков — владельцев сезонных абонементов. Поклонники записывались в очередь с 4:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольная арена может вместить 15,8 тыс. зрителей.

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