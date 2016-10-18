Москва, 18 октября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. В сентябре заметно вырос оборот российских банков по сделкам с валютой. Объем приобретенных долларов США увеличился на 10%, евро — на 29%, и это максимальные показатели в текущем году, пишут 18 октября «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Как отмечают представители финансовых организаций, ситуация обусловлена ростом спроса на доллары и евро со стороны физических лиц. На решение клиентов приобрести валюту влияют, по мнению специалистов, такие факторы, как увеличение внешних рисков, укрепление рубля и привлекательный курс валюты.

В предыдущие годы ситуация обстояла иначе: так, в минувшем году увеличение оборота сделок с валютой совпало с началом отпускного сезона. В 2014 году спрос на доллары и евро вырос из-за девальвации рубля.