Вашингтон, 18 октября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным до своей инаугурации — если он победит на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Майклу Сэвиджу, пишет Politico.

donaldjtrump.com Дональд Трамп

«Если я выиграю 8 ноября, то смогу встретиться с Путиным и Россией до начала работы моей администрации», — сообщил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что намерен после победы на выборах бороться с коррупцией в США, запретив лоббирование на всех уровнях. Таким образом удастся покончить с экономической стагнацией.

Напомним, согласно опросу на 16 октября за три недели до президентских выборов кандидат в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон опережает Трампа на четыре процента.