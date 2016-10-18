Сеул, 18 октября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics инвестирует около $296 млн в расширение своего производства в северной Индии, говорится в заявлении компании, сообщает 18 октября Reuters.

ft-static.com Компания Samsung Electronics

Компания Samsung планирует увеличить производственную мощность своего завода в городе Ноида, который расположен недалеко от индийской столицы Нью-Дели. Завод выпускает мобильные телефоны, холодильники и телевизоры.

Напомним, весной 2015 года южно-корейская компания Samsung заявила, что готова инвестировать от $500 тыс. до $1 млн в развитие производственной базы в Индии. О своих планах по расширению производства в городе Ноида компания также заявляла в 2015 году во время выставки Mobile World Congress в Барселоне.