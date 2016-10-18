Вашингтон, 18 октября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Руководство американского телеканала NBC уволило ведущего шоу Today Билли Буша, разговор которого с миллиардером Дональдом Трампом на видеозаписи стал причиной «политического скандала». Об этом сообщает во вторник, 18 октября, RT.

vox.com Билли Буш берет интервью у Дональда Трампа

«Ведущий и NBC договорились об «урегулировании финансовых вопросов», которые касаются его работы в популярном телешоу Today, Билли Буш больше не работает на телекомпанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телеканал NBC выплатил бывшему телеведущему крупную неустойку.

Напомним, в октябре 2016 г. газета The Washinghton Post распространила видеозапись 11-летней давности, на которой миллиардер и ведущий сделали ряд скандальных заявлений.

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