Лондон, 18 октября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Гибридная модификация кроссовера MINI Countryman второго поколения сойдет с конвейера в 2017 году. Модель станет первым серийным автомобилем бренда, работающим на электротяге, об этом руководитель бренд-менеджмента компании Питер Вольф рассказал в интервью изданию Autocar.

miniacs.be MINI Countryman

Базой для модели Countryman Hybrid послужит BMW 225xe Plug-in Hybrid. Пару электромотору составит трехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 л. В сумме силовая установка выдаст мощность 224 л.с. и крутящий момент 385 Нм. Расстояние, которое автомобиль сможет преодолеть только на электротяге, составит не более 25 км.

Кроме того, на 2019 год в компании намечен выпуск полностью электрического Mini Cooper, добавил Вольф. Стоит отметить, что еще в 2009 году компания выпустила хэтчбек Mini E, работающий на электротяге. Однако тогда автомобиль был создан в ограниченном количестве.