Москва, 18 октября, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут на утренних торгах 18 октября, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Добыча нефти

К 8:28 мск декабрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent выросли на 0,29% до $51,80 за баррель. Нефть марки WTI к этому времени с поставкой в ноябре прибавила 0,179% и составила $50,26 за баррель.

Торги по нефти 17 октября завершились снижением. Покупателям не удалось закрепиться выше $52,50. Рост нефтяных котировок был остановлен заявлениями Нигерии и Ирана о планах увеличить добычу нефти. Баррель Brent подешевел на 0,55%, до $51,62.