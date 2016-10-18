Москва, 18 октября, 2016, 08:28 — ИА Регнум.

Добыча нефти

Торги по нефти 17 октября завершились снижением. Покупателям не удалось закрепиться выше $52,50. Рост нефтяных котировок был остановлен заявлениями Нигерии и Ирана о планах увеличить добычу нефти. Баррель Brent подешевел на 0,55%, до $51,62.

Иран планирует увеличить добычу нефти к 2019 году до 4 млн баррелей в сутки, к 2020 году — до 4,28 млн баррелей в сутки. Нигерия планирует увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в день, до 2,2 млн баррелей. Об этом в понедельник заявили министры нефти этих стран Бижан Зангане и Эммануэль Качикву.

С такими заявлениями ценам на нефть вряд ли удастся превысить максимум $53,71 от 10.10.16. Цена отбилась от двухнедельной поддержки $51,30. В Азии Brent торгуется по $51,83 (+0,43%). Резких откатов на рынке не наблюдается. Цена растет без объёмов. Есть риски развернуться вниз. При росте котировок выше $52,27 их повышение ускорится до $52,70.