Москва, 18 октября, 2016, 08:28 — ИА Регнум.



Добыча нефти

Торги по нефти 17 октября завершились снижением. Покупателям не удалось закрепиться выше $52,50. Рост нефтяных котировок был остановлен заявлениями Нигерии и Ирана о планах увеличить добычу нефти. Баррель Brent подешевел на 0,55%, до $51,62.

Иран планирует увеличить добычу нефти к 2019 году до 4 млн баррелей в сутки, к 2020 году — до 4,28 млн баррелей в сутки. Нигерия планирует увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в день, до 2,2 млн баррелей. Об этом в понедельник заявили министры нефти этих стран Бижан Зангане и Эммануэль Качикву.