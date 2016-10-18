Москва, 18 октября, 2016, 08:21 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Торги на Московской бирже 17 октября закрылись ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,24%, до 63,11 рубля, евро/рубль — на 0,52%, до 69,45 рубля.

В понедельник рублёвые пары продемонстрировали разнонаправленные колебания. На открытии торгов российская валюта подешевела на фоне небольшого снижения нефтяных котировок. Рост валют был незначительным. Курс доллар/рубль поднялся до 63,22 рубля, евро/рубль — до 69,46 рубля.

Через час после открытия торгов цена на нефть марки Brent развернулась вверх. При восстановлении цен на 1,4% до 52,57 рубль отыграл потери и сумел обновить пятничный максимум против американского доллара. Курс доллар/рубль снизился с 63,22 рубля до 62,72 рубля.

Во второй половине дня ситуация на нефтяном рынке ухудшилась. Нефтяные котировки в течение трёх часов упали на 2,16%, до $51,14 за баррель. Их падение вызвали заявления Нигерии и Ирана о планах увеличить добычу нефти. Рубль опять ушёл в минус по отношению к доллару и евро. Курс доллар/рубль вырос до 63,14 рубля, евро/рубль — до 69,47 рубля.

Нефтяные котировки продолжают оставаться на высоком уровне. В Азии Brent торгуется по $51,80 (+0,36%). Если цена удержится на текущем уровне до открытия торгов Московской бирже, то валюты откроются снижением по отношению к рублю.

Напомним, что помимо нефтяного рынка у рубля будет поддержка от налогового периода, а также аукционов Минфина РФ. Вечером на ход торгов может повлиять отчет по запасам нефти от Американского института нефти.

Идеальный вариант для пары доллар/рубль — остаться торговаться до среды около уровня 63 рубля. Рост котировок на Brent выше $52,27 вернёт курс доллара к уровню 62,50 рубля. Ослабление рубля в данный момент не рассматриваю.