СМИ: Путин одобрил строительство судов для сейсморазведки на шельфе Арктики
Москва, 18 октября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высказал одобрение по поводу строительства судов, на которых будет производиться сейсморазведка на шельфе Арктики. Из бюджета будет выделено 15 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Инициатива по выделению средств из бюджета внесена вице-премьером Александром Хлопониным. Соответствующее письмо чиновник направил главе государства в июле.
«В сложившихся условиях санкционного режима Российская Федерация в целом способна обеспечить себя полностью выполнением объемов сейсмических работ в формате 2D за счет имеющегося флота и оборудования в период до 2018 года», — сообщается в документе.
Уточняется, что метод 2D — это использование продольных отражённых волн. 3D — это объёмная сейсморазведка, получаемая с её помощью картина позволяет иметь более полное представление о ресурсах на месторождении. Такой формат сейсморазведки играет ключевую роль в комплексе геологоразведочных работ на шельфе, «позволяющем локализовать прогнозные ресурсы и обеспечить постановку необходимых объемов разведочного бурения».
Хлопонин подчеркнул, что в сегменте 3D ситуация «более критическая». Имеющиеся на текущий момент мощности могут обеспечить максимум 20% объёмов рынка. Причём средний возраст судов насчитывает 28 лет, а износ превышает 80%.
По словам автора письма, за десять лет (с 2005 по 2015 год) в России сейсморазведочные работы 3D выполнены только на 70 тысячах квадратных километров — это лишь 1,2% территории континентального шельфа страны.
Чтобы в необходимом объёме проводить эту сейсморазведку, Хлопонин предложил запустить в работу не менее двух судов арктического класса в 2019 году. Они должны иметь «оснащение преимущественно отечественным навигационным и сейсмическим оборудованием». Стоимость проекта оценивается в 15 млрд руб. «На следующий день после получения письма, 13 июля, Путин поставил резолюцию «согласен», — сообщает издание.