Москва, 18 октября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высказал одобрение по поводу строительства судов, на которых будет производиться сейсморазведка на шельфе Арктики. Из бюджета будет выделено 15 миллиардов рублей, сообщает РБК.

mil.ru Российская база в Арктике

Инициатива по выделению средств из бюджета внесена вице-премьером Александром Хлопониным. Соответствующее письмо чиновник направил главе государства в июле.

«В сложившихся условиях санкционного режима Российская Федерация в целом способна обеспечить себя полностью выполнением объемов сейсмических работ в формате 2D за счет имеющегося флота и оборудования в период до 2018 года», — сообщается в документе.

Уточняется, что метод 2D — это использование продольных отражённых волн. 3D — это объёмная сейсморазведка, получаемая с её помощью картина позволяет иметь более полное представление о ресурсах на месторождении. Такой формат сейсморазведки играет ключевую роль в комплексе геологоразведочных работ на шельфе, «позволяющем локализовать прогнозные ресурсы и обеспечить постановку необходимых объемов разведочного бурения».

Хлопонин подчеркнул, что в сегменте 3D ситуация «более критическая». Имеющиеся на текущий момент мощности могут обеспечить максимум 20% объёмов рынка. Причём средний возраст судов насчитывает 28 лет, а износ превышает 80%.

По словам автора письма, за десять лет (с 2005 по 2015 год) в России сейсморазведочные работы 3D выполнены только на 70 тысячах квадратных километров — это лишь 1,2% территории континентального шельфа страны.

Чтобы в необходимом объёме проводить эту сейсморазведку, Хлопонин предложил запустить в работу не менее двух судов арктического класса в 2019 году. Они должны иметь «оснащение преимущественно отечественным навигационным и сейсмическим оборудованием». Стоимость проекта оценивается в 15 млрд руб. «На следующий день после получения письма, 13 июля, Путин поставил резолюцию «согласен», — сообщает издание.