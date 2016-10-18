Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 18 октября, 2016, 08:04 — ИА Регнум. В ямальском посёлке Уренгой скончалась шестилетняя девочка. В её смерти винят запоздавшую скорую помощь, некачественный майонез, скоротечную болезнь. Следователи СКР проводят проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

mota.ru Пустая кроватка

Семья из посёлка Уренгой (ЯНАО) в ночь субботы 15 октября дружно почувствовала себя плохо после ужина. Тошнота, рвота — налицо были все признаки отравления. Вызвали скорую помощь. Сильно недомогающих отца с дочкой доставили в уренгойское отделение Тарко-Салинской больницы. После осмотра врач прописал лекарства и назначил на понедельник 17 октября анализы, а пациентов отправил домой.

Грешили на майонез, который был куплен накануне и добавлен в вечерний салат. Тем более что после принятых таблеток им полегчало. Но ненадолго. Рано утром ребенку стало хуже прежнего. Во второй раз скорая помощь, по словам родителей умершей девочки, приехала через час после вызова.

Ребенка доставили в реанимацию. Девочка скончалась в больнице. Родители в смерти ребенка винят просроченный майонез и неторопливых медиков. Сейчас их версию проверяет СКР, в доме были изъяты продукты. Однако первые экспертизы показали, что девочка страдала скоротечным заболеванием и майонез, возможно, ни при чем. Скорость проверки подгоняет страх местных жителей перед покупками в продуктовых магазинах, потому что родители умершей девочки точно не помнят, в каком именно магазине они купили майонез. Сейчас по поселку поползли слухи, что семья ела на ужин арбуз.

Собственные источники Ura.ru сообщают, что в крови погибшей было обнаружено некое ядовитое вещество. Уренгойцы говорят, что в магазинах недавно травили крыс и яд мог попасть на продукты.

Роспотребнадзор проверяет сейчас все магазины посёлка Уренгой. Результатами экспертиз и исследований силовые и надзорные ведомства обещали делиться оперативно: серьезно встревожено население этого десятитысячного ямальского посёлка. С властями данного населенного пункта не удалось связаться. Специалисты муниципального образования кивают на главу Уренгоя, который находится на данный момент в отпуске.