Токио, 18 октября, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Компания Honda Motor Co планирует строительство завода в городе Ухань на востоке Китая, сообщает 17 октября Reuters.

chosun.com Honda Motor

Завод компании Honda в городе Ухань начнет производство малогабаритных автомобилей с весны 2019 года, что позволит увеличить производительную мощность в Китае примерно на 20%. На первоначальном этапе завод сможет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год.

Напомним, завод в городе Ухань должен стать седьмым по счету заводом компании Honda в Китае. В апреле этого года представители Honda заявили, что компания планирует увеличить объемы продаж в Китае до 1 млн 70 тыс. автомобилей.

В 2015 году Honda продала 1 млн. 10 тыс. автомобилей, увеличив продажи на 32,5% по сравнению с предыдущим годом.