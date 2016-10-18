Сеул, 18 октября, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Представители компании Hyundai Motor Co заявили, что компания запустит два новых завода в Китае по производству экологически безопасных автомобилей, сообщает 17 октября Reuters.

hyundaimotorgroup.com Открытие завода Hyundai в Чанчжоу. КНР

В заявлении компании Hyundai говорится, что строительство первого завода в городском округе Чанчжоу на востоке Китая уже завершено, еще один завод будет построен в городе Чунцин в центральной части страны в 2017 году.

Представители Hyundai сказали, что к 2020 году в Китае будет производиться девять моделей экологически безопасных автомобилей, которые должны составить 10% от общего объема продаж компании Hyundai в Китае в 2020 году.