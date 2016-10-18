Веллингтон, 18 октября, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии подтвердили, что военный корабль ВМС США посетит страну в ноябре этого года, впервые за последние 30 лет, сообщает 17 октября Reuters.

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«Я одобрил этот визит после тщательного ознакомления с рекомендациями, предоставленными министром иностранных дел и торговли», — сказал премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки.

Ракетный эсминец USS Sampson типа «Арли Бёрк» примет участие в праздновании 75-летней годовщины ВМС Королевства Новой Зеландии с 17 по 22 ноября.

Напомним, в середине 80-х годов власти Новой Зеландии приняли законодательство, согласно которому в страну запрещается входить судам, оснащенным атомной силовой установкой либо ядерным вооружением.

Военное судно иностранного государства может войти в порт Новой Зеландии только после получения одобрения премьер-министра страны, при этом на военном судне должны отсутствовать атомная силовая установка и ядерное вооружение.