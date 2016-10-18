Мосул, Ирак, 18 октября, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Боевик-смертник из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковал колонну иракских военнослужащих в районе деревни Билавет в Ираке. Как сообщает курдское агентство Firat, в результате взрыва погибли около 70 военнослужащих.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака

Инцидент произошел в понедельник, 17 октября, в местности Гияр к востоку от Мосула. Водитель легковой автомашины, начиненной взрывчаткой, выбрал в качестве цели один из иракских танков.

Видео террористической атаки опубликовано на портале YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября иракские войска совместно с курдскими силами самообороны при поддержке коалиции США начали штурм города Мосул, контролируемого «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В штурме участвуют более 80 000 военных (солдат и офицеров). Наступление ведется при поддержке бронетехники и фронтовой авиации.