Екатеринбург, 18 октября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин сообщил, что более 20 тысяч военнослужащих подняты по тревоге: в проверке задействованы соединения, расположенные в Западной и в Южной Сибири, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

mil.ru ЗРК С-300

В ходе мероприятия проверялась готовность танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений. Также задействования экипажи авиабазы Толмачёво и дивизионы ЗРК С-300 и С-400.

Особенностью этих манёвров является то, что одна их основных ролей отводится действиям военных психологов. Специалисты будут анализировать и оценивать, насколько сплочённым является каждый воинский коллектив. Также психологи оценят психологический настрой участников мероприятия.

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