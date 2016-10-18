Якутск, 18 октября, 2016, 05:56 — ИА Регнум. За 16 дней действия второго этапа реализации закона о дальневосточном гектаре жители Якутии подали 2 496 заявок на большие участки земли. Из них 117 заявлений поступило в бумажном виде, а 404 — аннулированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики. Якутяне предпочитают получить земли в Хангаласском, Нерюнгринском и Мегино-Кангаласском районах.

yakutiaphoto.com Якутские просторы

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Якутия стала лидером в ДФО по количеству поданных заявок на гектары, обогнав Приморье, сообщил ЯСИА первый заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Виктор Афанасьев. Он пояснил: «При этом 30% заявок представлены в коллективной форме (от 2 до 10 человек в группе). Это указывает на то, что количество желающих получить земельный участок в безвозмездное пользование существенно больше». Наличие заявок на земли 27 муниципалитетов республики министр воспринимает как свидетельство заинтересованности населения региона в гектарах.

Как сообщало ИА REGNUM, многие из жителей Якутии, которые сейчас подают заявки на дальневосточные гектары, могут впоследствии лишиться их, считает председатель республиканского общественного движения «СИР» (Земля) Иван Степанов. «Люди не поняли, где, как и, главное, для чего можно получить земельный участок», — уверен он.

В том числе, не воспользоваться землёй жители республики могут потому, что получат не такие гектары, которые хотели. Иван Степанов подчёркивает, что выбирать участок трудно из-за низкой информативности карт, неверного определения координат участков, невозможности оценить землю на пригодность в связи с замерзанием грунта и несвоевременного оформления хозяевами реально используемых участков.