Сан-Паулу, Бразилия, 18 октября, 2016, 05:20 — ИА Регнум. В результате очередного бунта в бразильской тюрьме из заключения сбежали несколько сотен человек, сообщает Daily Mail 18 октября.

skeeze Огонь. Пожар.

Побег произошел после массового бунта в психиатрической больнице тюрьмы в Франку-да-Роша. 17 октября заключенные устроили поджог, в результате которого сгорело семь зданий пенитенциарного учреждения. Во время тушения пожара части арестантов удалось сбежать.

Точные данные о количестве сбежавших неизвестны, разные источники приводят цифру от 55 до 300 человек. На настоящий момент удалось поймать только 17 беглецов.

Днем ранее заключенные в Боа-Виста захватили около ста заложников и устроили бойню между собой, в результате которой, по уточненным данным, погибло не менее 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября, в тюрьме в Боа-Виста бунтовщикам, вооруженным ножами и палками, удалось сломать заграждение между двумя крыльями учреждения. Как минимум семь человек в ходе инцидента были обезглавлены, тела еще шестерых сожгли. Нападения произошли в час посещений, в результате чего заложниками оказались не менее ста родственников заключенных.

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Самый крупный тюремный бунт за последний год также произошел в Бразилии совсем недавно, в конце прошлого месяца. 29 сентября заключённые тюрьмы города Жардинополис подожгли столярную мастерскую в одном из крыльев тюрьмы. Возникшая суматоха позволила 470 узникам бежать.