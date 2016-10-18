Вашингтон, 18 октября, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Ракета Antares, оснащённая российским двигателем РД-181, успешно стартовала с космодрома Валлопс в американском штате Вирджиния. Запуск состоялся в 19:46 по местному времени (2:46 мск), сообщает NASA.

voacantonese.com Запуск Antares

Первая ступень ракеты отделилась в расчётное время. Затем произошло успешно отделение беспилотного космического корабля Cygnus, который должен доставить груз на Международную космическую станцию.

Напомним, что данный запуск ракеты стал первым после аварии, произошедшей в октябре 2014 года. Тогда ракета Antares, оснащённая двигателем AJ-26 американской компании Aerojet, взорвалась вместе с космическим кораблём на космодроме на острове Уоллопс.

Старт модифицированной ракеты первоначально был запланирован на июль этого года, но затем многократно переносился по различным причинам. В компании Orbital ATK сообщали, что хотят «тщательно подготовиться и иметь уверенность, что двигатели РД-181 и все системы прошли полную проверку».

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