Лондон, 18 октября, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Эквадор отключил доступ в интернет основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, проживающему в посольстве этой страны в Лондоне. Об этом сообщается в микроблоге WikiLeaks в Twitter.

inquisitr.com Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора в Лондоне

«Мы можем подтвердить, что Эквадор отрезал доступ в интернет Джулиану Ассанжу в субботу (15 октября), вскоре после публикации речей Хиллари Клинтон в Goldman Sachs» — говорится в сообщении организации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в WikiLeaks сообщили, что «соединение Джулиана Ассанжа было намеренно прервано со стороны государства», однако других подробностей не приводилось.

Напомним, 15 октября WikiLeaks обнародовал полные стенограммы выступлений экс-госсекретаря США, а ныне кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон перед сотрудниками инвестиционного банка Goldman Sachs в 2013—2014 годах. Ранее были обнародованы также фрагменты выступлений политика в Deutsche Bank, Morgan Stanley и других компаниях.

По сведениям портала, получая крупные гонорары за выступления, Хиллари Клинтон заработала свыше $22 млн, сотрудничая с банками и лоббистскими группами, против которых она обещала бороться в рамках своей предвыборной кампании.