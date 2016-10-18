WikiLeaks: интернет Джулиану Ассанжу отключили власти Эквадора
Лондон, 18 октября, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Эквадор отключил доступ в интернет основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, проживающему в посольстве этой страны в Лондоне. Об этом сообщается в микроблоге WikiLeaks в Twitter.
«Мы можем подтвердить, что Эквадор отрезал доступ в интернет Джулиану Ассанжу в субботу (15 октября), вскоре после публикации речей Хиллари Клинтон в Goldman Sachs» — говорится в сообщении организации.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в WikiLeaks сообщили, что «соединение Джулиана Ассанжа было намеренно прервано со стороны государства», однако других подробностей не приводилось.
Напомним, 15 октября WikiLeaks обнародовал полные стенограммы выступлений экс-госсекретаря США, а ныне кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон перед сотрудниками инвестиционного банка Goldman Sachs в 2013—2014 годах. Ранее были обнародованы также фрагменты выступлений политика в Deutsche Bank, Morgan Stanley и других компаниях.
По сведениям портала, получая крупные гонорары за выступления, Хиллари Клинтон заработала свыше $22 млн, сотрудничая с банками и лоббистскими группами, против которых она обещала бороться в рамках своей предвыборной кампании.