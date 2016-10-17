Москва, 18 октября, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Украина продолжит провоцировать Донецкую и Луганскую народные республики вплоть до выборов в США. Такое мнение в рамках передачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Железняк.

Иероним Босх. Война. (фрагмент триптиха) 1510

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«Было бы наивно предполагать, что мужественный народ Донбасса, потеряв одного из самых выдающихся защитников, сломается. Нет. Народ не сломается ни при каких условиях», — прокомментировал спикер убийство Арсена Павлова, более известного как Моторола.

По словам депутата Госдумы РФ, сегодня Украина испытывает на прочность и проверяет боем вооружённые силы Донецкой и Луганской народных республик. Делается всё, чтобы спровоцировать республики на адекватный ответ, чтобы потом на них возложить вину за эскалацию конфликта.

«Я поражаюсь терпению и выдержке военных наших народных республик, потому что они действительно не идут на эти провокации, — акцентировал Сергей Железняк. — Надо понимать, что всё то, что происходит, Украина при негласном одобрении Запада будет пытаться делать до момента выборов в США. Таким образом они пытаются привлечь к себе внимание. Ничем другим, к сожалению, за эти годы, кроме разрушений, смерти и ужаса, они не научились привлекать внимание, и они будут пытаться продолжать эти провокации».

Как сообщало ИА REGNUM, командира батальона «Спарта» армии ДНР Арсена Павлова, более известного под позывным Моторола, убили 16 октября 2016 года в лифте своего дома с помощью взрывного устройства. Вместе с ним погиб его охранник. По словам главы ДНР Александра Захарченко, убийство Моторолы организовала Служба безопасности Украины.