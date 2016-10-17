Москва, 18 октября, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Убийство одного из командующих армии Донецкой Народной Республики Арсена Павлова — это очередная провокация. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, идёт откровенное насилие, связанное с тем, чтобы уничтожить наиболее талантливых и мужественных людей.

Правосудие

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«С нацизмом и бандеровщиной надо бороться жёстко и эффективно, фашисты никогда не понимали простых слов. Кто считает, что опять соберётся четвёрка, поговорят и всё решат… На мой взгляд, Порошенко и вся их бандеровская команда полностью игнорируют, не хотят даже сесть за общий стол переговоров, принимать нормальные решения, которые призваны принимать государственные деятели в таких условиях», — обозначил спикер.

«Что касается нашей позиции, я давно призывал призвать Донецкую и Луганскую республику, я считаю, что не надо помогать тем, кто засел в Киеве и насильно захватил власть, держаться у этой власти, — добавил Геннадий Зюганов. — И всё делать, чтобы укреплять свою родную страну, тогда будет меньше гибнуть людей, тогда будут считаться с нами, надо спецслужбам активно помогать, разоблачая тех мерзавцев, которые расправляются над героями и патриотами».

Как сообщало ИА REGNUM, командир батальона «Спарта» армии ДНР Арсен Павлов, более известный под позывным «Моторола», был убит 16 октября 2016 года в лифте своего дома с помощью взрывного устройства. Вместе с ним погиб его охранник. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что убийство «Моторолы» было организовано Службой безопасности Украины.