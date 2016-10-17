Мосул, Ирак, 18 октября, 2016, 01:19 — ИА Регнум. Гуманитарные лагеря вблизи Мосула готовы менее, чем на 10% — из 700 тыс. «планируемых» беженцев ООН на данный момент готова принять только 60 тыс. человек, сообщает Associated Press 18 октября.

un.org Гуманитарные лагеря вблизи Мосула

«Наша способность принять 700 000 людей в краткосрочной перспективе — мы не смогли это обеспечить… Если [в ходе военной операции по штурму Мосула — прим. ИА REGNUM ] возникнет слишком большой ущерб в городе, это станет проверкой нашего предела прочности», — сообщила Лиза Гранде, представитель Управления по координации гуманитарных вопросов Организации объединенных наций (УКГВ ООН) в Ираке.

По информации УКГВ ООН, в иракском Мосуле, штурм которого войсками коалиции начался вчера, до сих пор остается от 1,3 до 1,5 млн. гражданских лиц, причем большая часть из них дети. Международная организация называет потенциальное «бегство» из Мосула «крупнейшей гуманитарной катастрофой за десятилетие».

Но вполне возможно, что в «краткосрочной перспективе» размещения 700 тыс. беженцев из Мосула, о которой впервые было заявлено представителем Комиссии по правам человека ООН Бруно Геддо еще 30 сентября, не потребуется.

Во-первых, из иракского Мосула, который является укрепленной «цитаделью» ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), не так легко выбраться гражданским лицам: террористы не намерены «отдавать» свой «живой щит», а иракская армия «не позаботилась» об обеспечении безопасных гуманитарных коридоров из города. Александр Милутинович, директор Международного комитета спасения (International Rescue Committee) в Ираке вечером 17 октября прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив, что «гражданские лица, которые пытаются бежать из города, имеют мало выбора, кроме как взять свою жизнь в свои руки и молиться, чтобы они могли избежать снайперов и мин».

Во-вторых, сама битва за Мосул в реальности пока не оправдывает «апокалиптических масштабов», которых опасались правозащитники. По данным СМИ, в наземной операции по штурму 1,5-миллионной столицы «Исламского государства» (запрещена в России) задействовано всего 25 тыс. человек, причем значительная часть — это курдская пешмерга и шиитское ополчение Ирака, а не регулярные войска. Несмотря на сообщение президента Иракского Курдистана Масуда Барзани о «поворотным моменте в войне против терроризма» и взятии 200 квадратных километров территории в первый день операции, речь пока идет о пустынных подступах к Мосулу.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, исламисты не собираются быстро сдавать Мосул, который удерживается ИГИЛ (запрещена в России) с 2014 года. По периметру Мосула вырыт двухметровый ров, заполненный горящей нефтью, по всему городу и на подступах к нему размещены «мины-ловушки» и масштабные укрепления, штабы боевиков находятся глубоко под землей и недоступны для бомбардировок, основные перемещения террористов также идут по подземным тоннелям.

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Можно ожидать, что «битва за Мосул», начало наземной операции по взятию которого премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил 17 октября, и который президент США Барак Обама многократно обещал «освободить к концу года», действительно может стать «крупнейшей катастрофой за десятилетия» — но не гуманитарной, а репутационной. Особенно на фоне успехов «конкурирующей» антитеррористической коалиции, возглавляемой российскими ВКС, в сирийском Алеппо.