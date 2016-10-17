Люксембург, 18 октября, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо заявил, что взятие Алеппо правительственными силами приведет к распаду Арабской Республики. Об этом Маргальо на пресс-конференции в Люксембурге после встречи глав МИД стран Европейского Союза.

ИА REGNUM

«Сейчас ключевой момент. Если Алеппо падет, а это может случиться в обозримом будущем, то будет до и после. Произойдут те события, которые меняют историю. Это может открыть процесс «балканизации» Сирии и привести конфликт в неизвестное русло», — сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании.

Марагальо считает, что падение Алеппо может привести к тому, что запад сирийского кризиса окажется в логике военного решения. Это приведет к распаду Сирии на несколько частей и «балканизации» Сирии. Возможно увеличение потока беженцев в Турцию.

Временный глава испанской дипломатии лоббирует предложение Саудовской Аравии — провести референдум среди сирийцев, в том числе среди сирийцев, бежавших из страны, на котором решить, может ли Башар Асад выдвинуть свою кандидатуру на гипотетических выборах, которые могут быть проведены в соответствии с «дорожной картой», предложенной специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.