Киев, 17 октября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко («Батькивщина») дала показания в Службе безопасности Украины, касающиеся своей поездки в Донбасс. Об этом она сама рассказала сегодня, 17 октября, в интервью телеканалу «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

Савченко рассказала, что была в СБУ и дала показания. «Поэтому особенно те депутаты, которых это очень интересует, могут поинтересоваться у СБУ. Показания я предоставила. … Я после вас сразу возвращаюсь на допросы в СБУ. Они длятся долго», — сказала Савченко.

Допросы связаны с поездками Савченко в Донбасс. На минувшей неделе Савченко заявила в ПАСЕ, что была в Донбассе и встречалась с представителями ДНР и ЛНР. Ряд украинских политиков тут же раскритиковал Савченко за подобные поездки и потребовал от СБУ допросить её.

Вообще после возвращения Савченко из российской тюрьмы она делала много разных заявлений. Она предлагала начать прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР, а также обменять пленных. Она заявила, что готова лично вести с ними диалог. Савченко также заявила, что поддерживает амнистию ополченцев Донбасса.