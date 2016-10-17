Лондон, 17 октября, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Блокировка банковских счетов телеканала Russia Today (RT) в Великобритании является частной инициативой банка National Westminster (NatWest), сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Davide D'Amico Лондон

По его словам, банк сам может решать, кому предоставлять свои услуги, основываясь на собственном желании рисковать, а правительство Великобритании с февраля 2015 года в отношении России не вводило новых санкций или обязательств.

Стоит отметить, что президент Международной федерации журналистов Энтони Белланже потребовал от британского банка NatWest публично объяснить блокировку счетов телеканала Russia Today. По его словам, он до сих пор не может понять причин такого решения банка.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал продолжит свое вещание в Соединенном Королевстве, не взирая на блокировку своих банковских счетов.