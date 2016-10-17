Ставрополь, 17 октября, 2016, 23:30 — ИА Регнум.



Казимир Малевич. Чёрный квадрат. 1915

В Кадровой политике культурной сферы необходимо навести порядок. С таким заявлением выступил 17 октября в Ставрополе на Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» президент форума, заместитель председателя Общественного совета Минкультуры РФ Николай Бурляев в рамках круглого стола «Духовные традиции литературы Славянского мира», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Считаю, что еще один важный момент — это наведение порядка в кадровой политике и назначении руководителей крупнейших федеральных учреждений культуры — театров киностудий, музеев, филармоний и т. д», — высказал мнение представитель Общественного совета.

Он высказал возмущение по-поводу того, что сегодня выставляется на выставках, демонстрируется в музеях, ставится в театрах.

«Если бы Третьяков (Павел Третьяков, основатель Третьяковской галереи — прим. ИА REGNUM ) узнал о том, что сейчас делается в его музее, он бы перевернулся в гробу. Он не для этого собирал величайшую русскую реалистическую живопись, чтоб сейчас там царствовал «Черный квадрат» (Малевича — прим. ИА REGNUM ) и прочая мазня.

«Разве на этом нужно поднимать дух нации и говорить детям, приходящим туда, как прекрасна жизнь, как прекрасен человек?», — задал вопрос участникам встречи Бурляев.

Напомним, в VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» участвуют более двадцати писателей и поэтов славянского мира, известные актеры кино и телевидения России, Белоруссии, Сербии, Украины, Армении и Грузии. На конкурс поступило около 150 произведений разных жанров из регионов России, а также из Украины, Беларуси, Болгарии, Грузии, Молдавии, Эстонии, Сербии, США, Греции и Казахстана. В этом году отбор произведений для участия в конкурсе проходил в 8 номинациях: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов и работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии, а также дебютные произведения молодых литераторов.