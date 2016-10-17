Уфа, 17 октября, 2016, 23:27 — ИА Регнум.



ИА REGNUM СМИ Башкирии

Миллионеров и миллиардеров среди нас всё больше

10 октября «Business FM Уфа» опубликовало выводы декларационной кампании: по итогам 2015 года в Башкирии 13 тысяч человек отчитались о доходах свыше 1 млн рублей. Такие данные получили территориальные органы ФНС России по республике, приняв свыше 209 тысяч деклараций о доходах физических лиц. Налогоплательщики региона представили 13 тыс. 939 деклараций, в которых указали доход в размере более 1 млн рублей. Кроме того, увеличилось количество налогоплательщиков, зарабатывающих свыше 10 млн в год, это на пять человек больше, чем по доходам, полученным в 2014 году. В числе налогоплательщиков, представивших такие декларации, 2 нотариуса, 371 индивидуальный предприниматель и 137 физических лиц. Выросло также и число деклараций, в которых указан доход от 500 млн до 1 млрд рублей. Их представили восемь жителей Башкирии — это в четыре раза больше, чем в 2014 году. Кроме того, восемь человек заработали свыше 1 млрд рублей. Из них два налогоплательщика задекларировали доход от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, в остальных документах отражен доход, полученный от предпринимательской деятельности.

Пять юрт для Деда Мороза

Ряд СМИ в этот день отметил, что главная гостевая юрта Деда Мороза в этом году будет располагаться в Уфе. Об этом сообщили представители Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму. Также юрты будут организованы в Центре параолимпийского спорта в селе Мишкино, ГК «Уязы-Тау» в Октябрьском, в селе Кирябинское Учалинского района и около подножья горы Торатау в Ишимбайском районе.

Опасный химгигант

Газета «Республика Башкортостан» 10 октября сообщила, что в Башкирии оштрафован крупнейший химический завод. На заводе «Полиэф», расположенном в Благовещенском районе, не соблюдали герметичность технологической системы производства. Кроме того, на заводе изменили технологический процесс, не получив экспертного заключения о безопасности нововведений. Между тем завод «Полиэф» — единственный в Российской Федерации производитель терефталевой кислоты, токсичного вещества. Ее синтез является опасным производством, требует строжайшего соблюдения технологического процесса. Нарушения могли привести к аварийной ситуации, выбросу в атмосферу загрязняющих веществ и причинению вреда здоровью граждан. В отношении предприятия и начальника производства были возбуждены административные дела за нарушение требований промышленной безопасности, они оштрафованы на сумму 220 тыс. рублей.

Салют ко Дню республики — деньги на ветер

11 октября ряд СМИ сообщил о подробностях празднования Дня республики в Башкирии. К уфимцам с поздравлением обратились глава администрации Уфы Ирек Ялалов и председатель Горсовета Валерий Трофимов. Как отметила «Комсомольская правда в Уфе», в Башкирии прошла масса мероприятий, посвященных Дню республики, но не было традиционного салюта в столице. По словам главы администрации Уфы Ирека Ялалова, четыре раза в год проводить масштабные салюты в городе слишком затратно. Это предложение поддержал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев: «Не та сейчас ситуация, чтобы деньги на ветер пускать».

40 чеченцев с флагами

Сайт «Уфа1» в этот день сообщил, что представительство главы Чеченской Республики в Башкирии поздравило жителей нашей республики своеобразным образом. Одновременно во всех районах Уфы курсировали автомобили с символикой двух республик. Всего было задействовано девять автомобилей с участием 40 представителей Чечни. «Сегодня чеченская молодежь вышла на улицы Уфы с флагами Чеченской Республики и Республики Башкортостан, чтобы от лица представительства главы Чеченской Республики в Башкортостане поздравить жителей дружественной республики с праздником», — пояснил руководитель пресс-службы представительства Главы Чеченской Республики в Башкирии Артур Исхаков. Однако в комментариях подобная акция вызвала неоднозначную реакцию.

12 млн от обманутых вкладчиков

Ряд СМИ 11 октября сообщил, что прокуратура Башкирии направила в Калининский райсуд Уфы материалы уголовного дела в отношении бывшей главы допофиса «Сакмар» «Промтрансбанка» Оксаны Жидяевой. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в хищении со счетов вкладчиков банка 12,4 млн рублей. По версии следствия, в 2014 и 2015 годах глава отделения банка поручала подчиненным подготовить документы о досрочном закрытии вкладов клиентов и поясняла, что вкладчики намерены забрать деньги в других офисах банка или в нерабочее время. Затем, получив бумаги, обвиняемая снимала деньги со счетов и тратила их на свои нужды. Потерпевшими от действий сотрудницы признан банк, возместивший ущерб шести вкладчикам. Они оставались в неведении о закрытии счетов, так как при обращении в банк за продлением договоров директор офиса имитировала оформление этих документов. В целях возмещения ущерба банку суд по ходатайству следствия наложил арест на квартиру, гараж и земельный участок обвиняемой общей стоимостью около 7 млн рублей.

7 пьяных подростков-попрошаек

12 октября «Уфимские заметки» отметили, что жители Уфы обращаются к главе Башкирии Рустэму Хамитову с просьбой разобраться с попрошайками на улицах столицы нашей республики. Неравнодушный горожанин Искандер Шакиров написал открытое письмо Хамитову и обозначил проблемы, с которыми приходится сталкиваться уфимцам. Горожан беспокоят попрошайки, которые нарушают правила дорожного движения и ходят среди плотного потока автомобилей. А также они переживают о судьбе самих нищих, так как многих обездоленных заставляют попрошайничать злоумышленники. Продолжая тему, ряд СМИ сообщил, что в Нефтекамске полицейские пресекают деятельность лиц, которые попрошайничают на улицах. В ходе работы сотрудники полиции пресекли четыре факта попрошайничества подростками. В один день семь нетрезвых подростков были доставлены в отдел полиции.

Дотации на лекарства

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Башкирия получит из федерального бюджета 74 млн рублей на лекарства. Распоряжение о денежном транше подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Башкирия получит столько же, сколько и Крым. Московская область — более 162 млн рублей, более 159 млн рублей — Санкт-Петербург. Вся страна на улучшение лекарственного обеспечения получит 3,8 млрд рублей. Принятое решение позволит сохранить достигнутый уровень лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Растущие аппетиты чиновников дотационного района

Газета «Коммерсантъ в Уфе» 12 октября сообщила, администрация Бурзянского района Башкирии намерена приобрести дорогостоящий автомобиль за 1,77 млн рублей. Администрация Бурзянского района объявила на 21 октября аукцион на поставку автомобиля Nissan X-Trail или его эквивалент для своих нужд, следует из документации на портале госзакупок. Максимальная цена контракта определена в 1,77 млн рублей, его финансирует муниципальный бюджет. Согласно аукционной документации, автомобиль должен быть 2016 года выпуска, цвета металлик, полноприводный, с объемом бензинового двигателя не менее 2,5 л. Между тем в 2014 году правительство Башкирии утвердило постановление №109 «О предельных нормативах расходов на приобретение служебных легковых автомобилей для государственных органов и государственных учреждений», согласно которому «потолок» сумм на приобретение автомобилей госслужащих был определен в 1,2 млн рублей. Доходы бюджета Бурзянского района на 2016 год на 69,6% формируются за счет безвозмездных поступлений из республиканского бюджета.

Еще четыре плюс к двум

13 октября ИА «Башинформ» отметило, что четыре города Башкирии претендуют на получение статуса территорий опережающего развития. Башкирия направила в Министерство экономического развития России заявки на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах второй и третьей категории республики. К ним относятся: Нефтекамск, Белорецк, Учалы и Благовещенск. Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития РБ, работа с этими муниципальными образованиями проводится на основе положительного опыта по созданию ТОСЭР в моногородах Кумертау и Белебей. Управленческие команды этих городов прошли обучение в Московской школе управления «Сколково» по программе Фонда развития моногородов и уже успешно защитили свои проекты. В настоящее время идет процесс согласования постановления правительства РФ о присвоении им статуса ТОСЭР. Такой статус позволит монопрофильным образованиям получить преференции для предоставления налоговых и иных льгот для предпринимателей, реализующих инвестпроекты, а также улучшить социально-экономическое положение своих территорий.

Многодетные платят, пивзаводам — льготы

Ряд СМИ сообщил, что в этот день на заседании комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике Государственного Собрания Башкирии был рассмотрен законопроект, в котором предполагалось освободить многодетные семьи от оплаты транспортного налога. Автором инициативы стал депутат Рамиль Бигнов. После обсуждения комиссия не поддержала коллегу, заявив, что в Башкирии многодетные семьи уже пользуются достаточной господдержкой и введение новой нормы может открыть путь для злоупотреблений. В республике на данный момент живет около 45 тыс. таких семей, из которых половина проходит по доходам по категории нуждающиеся. Цена законодательной инициативы — всего 25 млн рублей. Однако в ноябре 2015 года депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который освобождал предприятия по производству пива от налога на имущество. Действие данной льготы предусмотрено на трехлетний период, начиная с 1 января 2016 года. «Пивной» закон освободил от уплаты налога на имущество два предприятия — турецкий Efes с производством в Уфе и голландский Heineken в Стерлитамаке. Предложение отменить данную льготу было отложено. При сохранении этой льготы за три года казна республики из-за нее недосчитается 140 млн рублей.

Стали меньше летать за границу

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в международном аэропорту Уфы пассажиропоток и число рейсов на международных авиалиниях за девять месяцев текущего года сократились вдвое к тому же периоду 2015 года. Республиканская таможня связывает сокращение в первую очередь с запретом чартерных рейсов в Египет и Турцию. Пассажиропоток на внешних линиях сократился на 46%, число рейсов на 55%. Если в январе — сентябре 2015 года из Уфы было совершено 2,5 тыс. рейсов за рубеж, которыми воспользовались 401,5 тыс. пассажиров, то в текущем году — около 1,4 тыс. рейсов и 217,5 тыс. пассажиров.

Ошибка курьера

14 октября «Уфа1» сообщила, что в Стерлитамаке во дворе дома №16 на улице Черноморской очевидцы стали свидетелями халатного отношения работника негосударственного пенсионного фонда: курьер выбросил на улице конверты с письмами, предназначенные для клиентов компании. В свободном доступе оказались персональные данные горожан: фамилии, адреса, номера телефонов и паспортные данные.

Уфа стареет

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» в этот день констатировало, что в Уфе увеличилось количество пожилых людей. В городе проживает 1 млн 121 тыс. человек, из них 295 тыс. 639 пожилых людей. Если привести статистику, то 60 человек из них — долгожители, которым 100 и более лет. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны — 1 тыс. 271 человек, инвалидов и ветеранов боевых действий — 6 тыс. 412, бывших несовершеннолетних узников фашизма — 83, жителей блокадного Ленинграда — 80, тружеников тыла военных лет — 11 тыс. 011, ветеранов труда — 122 тыс. 439, членов семей погибших и умерших участников войны — 4 584 человека. Пять лет назад пожилые люди составляли ровно четверть населения, сейчас — 26,4%. Кроме того, увеличился показатель продолжительности жизни: если в 2011 году средний возраст составлял 69,6 года: мужчины — 63, женщины — 65,5; три года назад: 71,5 года — средний возраст и 65,8 и 77 лет, соответственно. Сейчас 70,17 года — показатель продолжительность жизни по Башкирии, а 71,83 — по Уфе.

Бюджет Башкирии будет дефицитным?

Ряд СМИ 14 октября сообщил, что бюджет Башкирии на 2017 год определен как дефицитный. Доходы бюджета республики на предстоящий год определены в размере 114,4 млрд рублей. По прогнозам экспертов, расходы в 2017 году составят 123,9 млрд рублей. С каждым годом они будут повышаться: в 2018 году до 126,3 млрд рублей, в 2019 году — до 129,3 млрд. Такие цифры были озвучены при обсуждении законопроекта «О бюджете РБ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». По словам министра финансов Башкирии Риды Субханкуловой, источники доходов бюджета останутся такими же, как и ранее, это налоги с организаций и физлиц, акцизы, а также налоги на имущество и доходы от использования госимущества. Расходы направят на реализацию государственных программ. В этом году их будет 25. Планируется снизить дефицит с 9,5 млрд рублей в 2017 году до 9 млрд в 2018 году и 8,5 млрд в 2019 году. Уже известны источники его покрытия. Предварительно законопроект одобрен членами бюджетного комитета. Первое чтение документа состоится в конце октября.

Непредсказуемый бензин

15 октября UfacityNews сообщили, что специалисты Федеральной службы государственной статистики Башкирии опубликовали информацию о изменении средних цен на отдельные виды нефтепродуктов по Уфе. Согласно официальным данным, по состоянию на 10 октября стоимость одного литра бензина АИ-80 составила 33,6 рубля. С начала года цена этой марки увеличилась на 5,7%. Средняя стоимость топлива АИ-92 — 34,69 рубля (подорожание на 5,2%), АИ-95 — 38,41 рубля (подорожание на 4,5%). Если говорить о дизельном топливе, то с начала текущего года его цена увеличилась только на 0,3% и составила в среднем 35,93 рубля.

Просветительский десант для мулл

«Уфимские вести» в этот день рассказали, что просветительская группа специалистов из Уфы выехала в Миякинский и Бижбулякский районы Башкирии. Делегацию лекторов в села Киргиз-Мияки и Бижбуляк возглавил профессор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Тагир Аминов. Совещания по профилактике религиозного экстремизма были организованы совместными усилиями БГПУ, ДУМ РБ, ЦДУМ России и Советом по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ. Гости из Уфы выступили перед главами сельских поселений муниципалитетов и сельскими муллами. Также им помогали местные главы районных администраций и имам-мухтасибы. Специалисты обсудили вопросы распространения религиозного экстремизма в России и методы его преодоления.

Борьба с котрафактом продолжается

16 октября ряд СМИ сообщил, что сразу в двух районах республики были выявлены факты незаконной продажи алкоголя. В общей сложности было изъято более 15 литров контрафактной алкогольной продукции. Так, в Гафурийском районе в частных домах занимались продажей алкогольной продукции без необходимой лицензии. В ходе осмотра полиция изъяла 5 литров алкоголя. В Мелеузовском районе сотрудники полиции изъяли из магазина в селе Нордовка 21 бутылку спиртосодержащей жидкости объемом более 10 литров. В отношении продавцов были составлены административные протоколы. Нарушители заплатят штраф.

В Башкирию пришла зима

В этот же день рядом СМИ активно обсуждалась тема снегопадов и гололедицы. Зауралье и восток Башкирии оказались в считаные дни почти полностью под снегом. В Сибае, Чекмагуше и других районах, подвергшихся нашествию непогоды, на проезжей части — гололед. На федеральной трассе М-5 то и дело возникают заторы из-за ДТП, там свирепствует метель, значительно ухудшающая видимость. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни характер погоды не изменится.