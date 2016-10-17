Казань, 17 октября, 2016, 23:21 — ИА Регнум. При формировании трехлетнего бюджета Татарии в законопроекте заложена цена на нефть в $40 за баррель, курс доллара — 65 рублей, а также показатель инфляции в размере 4,9% в 2017 году. Об этом заявил на республиканском совещании министр финансов региона Радик Гайзатуллин, сообщает пресс-служба правительства Татарии.

Топливо

«Проект бюджета не содержит федеральных средств в связи с переносом сроков внесения федерального бюджета на конец октября. Это планируется ко второму чтению», — отметил министр.

Планируемые доходы бюджета республики в 2017 году составят 166,8 млрд рублей, расходы — 174,4 млрд рублей. Дефицит составит 7,6 млрд рублей или 4,3% от расходной части.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Татарии-2016 был сверстан с учетом оптимистичного прогноза стоимости нефти Urals на уровне $60 за баррель, курса доллара — 56,8 рублей, ожидания по инфляции в 7%.

Без учета изменений, внесенных в закон «О бюджете республики на 2016 год», доходы ожидались в размере 160,6 млрд рублей, расходы — 166,4 млрд рублей. Дефицит — 5,8 млрд рублей или 3,4% от расходов. При этом, правительство республики не разработало стресс-сценарий, который бы предусматривал цену на нефть в $40 за баррель.