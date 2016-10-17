Ставрополь, 17 октября, 2016, 23:17 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Мальчик и голубь». Реж. Андрей Кончаловский. 1961. СССР Мальчик (Николай Бурляев)

Чтобы заработал Указ президента «Об основах государственной культурной политики» президент РФ должен принять другой Указ «О выведении культуры из рынка». С таким заявлением выступил 17 октября в Ставрополе на Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» президент форума, заместитель председателя Общественного совета Минкультуры РФ Николай Бурляев в рамках круглого стола «Духовные традиции литературы Славянского мира», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Россия должна понять, что культура и рынок — понятия не совместимые. Абсолютно разные задачи. У культуры — поднимать дух нации, просветлять, возвышать, устремлять к всевышнему, гармонии. А у рынка — делать деньги», — высказал свою позицию Бурляев.

Он отметил, что недавно прежним руководством министерства культуры было сделано все для того, чтобы вывести культуры на рыночные отношения, что заставило деятелей культуры «Обнажаться, сквернословить, показывать все пороки».

«Мы должны в нашем Общественном совете… осуществлять контроль над выполнением Указа президента «Об основах государственной культурной политики» и «Стратегии государственной культурной политики», которые предписаны всем министерствам и ведомствам, включая Минобороны, МВД, МЧС России», — заявил зампред Общественного совета.

«Президент понимает, что только все вместе мы можем возродить культуру России и передать эту Россию грядущим поколениям», — заявил Бурляев.

«Вторым важным моментом я считаю увеличение бюджета министерства культуры РФ, хотя бы до размеров бюджета Минобороны РФ», — сказал представитель совета.

При этом он отметил, что культура — это тоже оборона, «оборона души»: «Как говорил Гоголь о культуре: «Сейчас идет бой, самый главный бой за душу человека», — сказал Бурляев.

«Все мы — деятели кино и театра, сколько нам еще нужно здесь урегулировать. Потому что и здесь все неправильно, и здесь все рыночно: и в кино, и в театре, — все подвинуты на панель», — считает народный артист.

Он также заявил, что нынешний состав Общественного совета будет анализировать, что сделано с момента принятия Указа президента и как решаются стратегические задачи, обозначенные в Указе.

Напомним, в VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» участвуют более двадцати писателей и поэтов славянского мира. На конкурс форума в восьми номинациях поступило около 150 произведений разных жанров из регионов России, а также из Украины, Беларуси, Болгарии, Грузии, Молдавии, Эстонии, Сербии, США, Греции и Казахстана.

Награждение победителей по номинациям: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов и работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии, а также дебютные произведения молодых литераторов, — состоится 19 октября.