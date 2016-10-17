Мадрид, 17 октября, 2016, 23:17 — ИА Регнум. «Встреча в Лозанне в субботу прошла в атмосфере скептицизма, но сохранила надежду, что новая международная конференция запустит политический процесс нормализации ситуации в Сирии и установления мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Наблюдатели считали, что переговоры будут трудными, длительными и вряд ли дадут быстрые результаты. Лавров заявил в среду, за пару дней до встречи, что он не ожидает от нее ничего особенного», — делится информацией с читателями московский корреспондент издания Рафаэль Муньюэко.

«Встреча министров иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, Египта, США, Ирака, Ирана, Иордании, России, Турции и специального посланника ООН в Сирии, Стаффана де Мистуры в Лозанне была созвана Соединенными Штатами. Никакой итоговой декларации обнародовано не было, — заключает журналист. — Вашингтон дал понять, что саммит предназначался только для «опроса заинтересованных лиц» о возможностях ведения переговоров об установлении мира как в Сирии, так и других пострадавших от этой войны странах. Скорее всего, Штаты рассчитывают на то, что нужные результаты должна принести следующая за лозаннской встреча в Лондоне».