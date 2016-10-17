Донецк, 17 октября, 2016, 23:15 — ИА Регнум. Установленные на данный момент подробности убийства одного из командиров армии ДНР Арсения Павлова, более известного под позывным «Моторола», свидетельствуют о связи этого преступления с покушением на главу Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщает «Лайф» со ссылкой на пресс-службу МВД ДНР.

Andrew Butko Арсений Павлов

Специалистами экспертно-криминалистического центра МВД были исследованы фрагменты обнаруженного на месте преступления взрывного устройства. Было установлено, что химический состав взрывчатого вещества и конструкция взрывного устройства аналогичны тем, которые были обнаружены при попытке покушения на главу республики Александра Захарченко.

Напомним, командир батальона «Спарта» армии ДНР Арсений Павлов («Моторола») был убит 16 октября 2016 года в лифте своего дома с помощью взрывного устройства. Вместе с Арсением Павловым погиб его охранник.